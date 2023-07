Catania, accoltella l’ex-compagna: lui è un pregiudicato

Un pregiudicato catanese, già ai domiciliari, ha tentato di uccidere l'ex compagna con un coltello.

Un pregiudicato catanese di 54 anni, già ristretto ai domiciliari, nella serata di ieri, 3 luglio, ha tentato di uccidere l’ex compagna, una donna di 50 anni residente a San Cristoforo.

La vittima è riuscita a chiamare il 112, facendo scattare dunque l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il pregiudicato in flagranza di reato. I militari, al loro arrivo, hanno notato l’uomo che si stava allontanando dall’abitazione trascinando due valigie. Il 54enne è stato dunque subito bloccato, mentre gli altri militari hanno soccorso la donna, che ha riportato due ferite da taglio alla spalla sinistra ed al torace. La vittima è stata quindi condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove i medici l’hanno curata, dando una prognosi di 10 giorni.

L’ex convivente della vittima, secondo il racconto di quest’ultima, avrebbe da sempre mantenuto un comportamento violento nei suoi confronti, generato da una morbosa gelosia. Così, la donna avrebbe interrotto la relazione sentimentale trentennale da circa 8 mesi.

Tra i molti episodi violenti del 54enne contro la signora, uno le avrebbe provocato delle ecchimosi sul lato sinistro del viso. Poco prima dell’ultimo accaduro, invece, la donna si sarebbe trovata in strada per parlare con il nipote ed un’altra persona quando, da lontano, l’ex compagno avrebbe urlato:”Ora vegnu e t’ammazzu!“. A quel punto, correndo, si sarebbe avventato su di lei con un coltello, sferrandole due colpi. Poi, lei sarebbe riuscita a scappare in casa e chiedere aiuto telefonicamente al 112.

L’aggressore si trova adesso presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la permanenza in carcere.