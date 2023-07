Si segnalano code in autostrada causate dai lavori in atto.

Si segnala che in questo momento sono presenti code presso l’Autostrada A/18 Messina-Catania, in prossimità dello svincolo di Giarre fino al Km. 63+300, in direzione Catania.

Infatti, sono in corso dei lavori iniziati ieri, 3 luglio, che proseguiranno fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2023 e che hanno determinato il restringimento di carreggiata attualmente in atto dal Km. 61+300 al Km. 63+300, in direzione Catania.