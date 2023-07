Catania Summer Fest, canta Maluma: luogo e data del concerto

Maluma al Catania Summer Fest: il 5 luglio il cantante dalla fama internazionale terrà un concerto di più di 3 ore alla Villa Bellini.

La star internazionale Maluma sarà protagonista sul palco di Villa Bellini mercoledì 5 luglio, alle ore 21.30, per la rassegna grandi eventi del cartellone Catania Summer Fest promosso dal Comune. Ad aprire il concerto, che durerà più di 3 ore tra musica ed effetti speciali, il Dj e Producer Angemi, il rapper Boro Boro e Emma Muscat. Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro, a partire da “Pop – Male Artist Of The Year” e “Song Of The Year” per il brano “Cada Quién” con Grupo Firme. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

I biglietti

I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone e Ticketline e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket e al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del 5 luglio. Lo spettacolo è inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Gli altri appuntamento del Catania Summer Fest

Catania Summer Fest prosegue con nuovi appuntamenti anche nei siti storici di Castello Ursino e Palazzo della Cultura.