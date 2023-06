UNICT – Test Ammissione 2023, numero programmato locale: come iscriversi

In vista del prossimo anno accademico è tempo di test di ammissione a UNICT: come iscriversi per i corsi a numero programmato locale.

UNICT, test ammissione 2023: con l’arrivo dell’estate è tempo di pensare al prossimo anno accademico per molti aspiranti studenti. E in molti casi, l’inizio di una carriera universitaria prevede un test di ammissione, anche per i futuri studenti dell’Università di Catania.

In particolare, l’Università di Catania prevede per il 2023 l’accesso a sei corsi a numero programmato locale tramite test TOLC. Con un recente avviso, UNICT ha ricordato agli utenti che il test può essere sostenuto in qualsiasi università che lo eroghi e in qualsiasi modalità.

UNICT, test ammissione 2023: corsi a numero programmato locale

Come anticipato i corsi a numero programmato locale che prevedono l’accesso tramite test TOLC sono 6 in totale. Più nello specifico, si tratta dei seguenti:

Scienze dell’Educazione e della Formazione;

Scienze e tecniche psicologiche;

Scienze motorie;

Economia;

Economia Aziendale;

Servizio Sociale.

Test Ammissione 2023: i posti disponibili

Ma quanti sono i posti disponibili per i corsi con accesso a numero programmato locale elencati? Di seguito, l’elenco dei posti aperti:

Scienze dell’Educazione e della Formazione: 350 posti ;

; Scienze e tecniche psicologiche: 350 posti ;

; Scienze motorie: 198 posti ;

; Economia: 300 posti ;

; Economia Aziendale: 600 posti ;

; Servizio Sociale: 100 posti.

Con l’avvio dei TOLC, è possibile sostenere il test in più date prefissate. Nell’avviso di UNICT per i sei corsi a numero programmato locale sono state ricordate anche le giornate dei test e le rispettive scadenze per la prenotazione. Ecco quali sono le date da tenere a mente per i singoli corsi: