UNICT – Accesso programmato nazionale 2023/24: come iscriversi al test

UNICT, sono state rese le modalità d'iscrizione per l'anno accademico 2023/24, ecco come effettuare l'immatricolazione per un corso a numero programmato nazionale.

Sono state rese note le procedure d’ammissione per l’anno accademico 2023-2024 con tutte le informazioni utili, su come presentare la domanda, i requisiti richiesti e le iscrizioni ai TOLC nel caso in cui fosse necessario.

Ai fini dell’immatricolazione sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria superiore (conseguito entro il 31 luglio 2023) / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali)

adeguata preparazione iniziale

Inoltre per potersi immatricolare, ovvero per iscriversi la prima volta, bisogna verificare se il corso scelto è a numero programmato locale o nazionale, oppure non programmato e dunque ad accesso libero e seguire le varie procedure di ammissione per ogni tipo di corso.

Ammissioni ad accesso programmato nazionale

Se il corso scelto è a numero programmato nazionale significa che è possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, inoltre l’accesso a questi corsi è consentito dopo aver superato una prova di ammissione selettiva, quindi l’immatricolazione avviene nel momento in cui viene superata la prova e ci si colloca in una buona posizione di graduatoria.

I corsi ad accesso programmato nazionale che prevedono i test TOLC sono:

Tolc MED > Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi dentaria;

Test ARCHED > Architettura / Ingegneria edile-architettura.

Per questi corsi è necessario:

Domanda di AMMISSIONE ALLE PROVE (e pagamento tassa di partecipazione) > www.cisiaonline.it; Domanda di IMMATRICOLAZIONE a Unict > studenti.smartedu.unict.it; Pagamento della quota fissa (156 euro);

Per saperne di più sulla procedura, si consiglia di consultare il sito UNICT.