Stasera in TV: Europei U21 – Francia vs. Italia e Poseidon

L'arrivo del caldo non stimola ad uscire la sera? Nessun problema: ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Europei Under 21 – Francia vs. Italia [Rai 1, ore 20.30]: Le nazionali under 21 dell’Italia e della Francia si affronteranno questa sera per la prima giornata del Girone D degli Europei disputati in Romania e Georgia.

L’amore a domicilio [Rai 2, ore 21.20]: Renato ha sempre preferito tenersi lontano da relazioni che lo coinvolgessero troppo. Tuttavia, quando conosce per caso Anna e scopre che è agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare. Nella casa dove sarà l’unico uomo è convinto di poter mantenere la situazione sotto controllo, ma non sa che tutto varierà velocemente.

Cinque giorni una estate [Warner TV, ore 21.30]: Film del 1982 con Sean Connery ambientato in Svizzera nell’estate del 1932. Douglas, medico 50enne scozzese e sposato, è in vacanza con la nipote Kate in un albergo, infatuata dello zio da sempre e con la quale ha una relazione, al punto da essere scambiata per sua moglie. Tra alti e bassi, Kate si confida con Johann, una guida alpina che nutre per lei simpatia. Johann, geloso, decide di parlare con Douglas per convincerlo a troncare la relazione ma quest’ultimo ha una reazione violenta e, sulla via del ritorno, Johann muore precipitando. È a quel punto che la relazione tra Kate e lo zio finisce per volere di lei.

Poseidon [IRIS, ore 21.00]: Remake di una pellicola del 1972 ispirata ad un romanzo. Durante la notte di Capodanno, una nave da crociera viene colpita in pieno da un’onda anomala nell’oceano. La nave è capovolta dall’onda e affonda, ma all’interno del salone sono presenti un centinaio di passeggeri in una bolla d’aria.