Stasera in TV: in onda “Blade II” e “Insomnia”

Stasera in TV: come di consueto la rubrica curata dalla redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera sul piccolo schermo in alternativa ad un cinema Catania. Ecco i film più interessanti.

Blade II [Mediaset 20,ore 21:04]: Secondo capitolo che vede protagonista Blade, metà umano e metà vampiro. In questo episodio Blade (interpretato da Wesley Snipes) fa parte di un gruppo di vampiri chiamati “Nocturnos” per combattere una nuova e pelosa specie di vampiri conosciuti come “Reapers”. Questi Reapers sono creature assetate di sangue che non solo si nutrono di umani, ma anche dei propri vampiri. Blade si troverà a prendere decisioni difficili nella sua lotta.

Insomnia [Iris, ore 21:00]: Il film racconta la storia di Will Dormer, un detective veterano interpretato da Al Pacino, che viene inviato da Los Angeles in una piccola città dell’Alaska per risolvere un omicidio. Dormer e il suo collega Hap (interpretato da Martin Donovan) stanno indagando sull’omicidio di una giovane donna. Tuttavia, mentre inseguono il principale sospettato, Finch (interpretato da Robin Williams), Dormer si trova coinvolto in un pericoloso gioco del gatto e del topo.

Lights Out [Italia 2, ore 21:15]: Il film ruota attorno alla storia di una creatura soprannaturale che appare solo quando le luci si spengono. La protagonista è Rebecca, interpretata da Teresa Palmer, una giovane donna che ha lasciato la casa di famiglia a causa di eventi inquietanti legati alla sua madre, Sophie. Rebecca decide di tornare a casa per proteggere suo fratello e indagare su questa entità oscura. Scopre che la creatura è legata al passato disturbato della sua famiglia e alla sua madre, che sembra avere una connessione misteriosa con essa.