Stasera in TV: in onda “Sherlock Holmes” e “Sfera”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito i titoli più interessanti in programma stasera.

Il faro dei ricordi [Rai 1, ore 21:3o]: Dopo la morte della moglie Lizzie, Jack decide di portare i figli, Mikki e Tyler, a Channing, un paesino sull’oceano dove Lizzie è cresciuta. Ospitati nella vecchia casa dei nonni in riva al mare, Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza risistemando il vecchio faro di famiglia abbandonato, dove molti ricordi riaffiorano.

The pool [Rai 4, ore 21:20]: Day si addormenta su un materassino prima che sia avviato il processo di svuotamento della piscina. Al suo risveglio, il ragazzo si trova in trappola, da solo, in balia di un alligatore.

Sherlock Holmes [Italia 1, ore 21:20]: Rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un Lord, nonché assassino seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson.

Sfera [Iris, ore 21:00]: Uno psicologo, una biologa e un brillante matematico vengono mandati sul fondo del mare per indagare su un vascello ricoperto da coralli centenari. L’imbarcazione si è resa responsabile della rottura di un cavo sottomarino che improvvisamente torna a galla. All’interno del relitto, che in seguito si scopre proveniente da un pianeta alieno, viene trovata una sfera enigmatica che esercita un’attrazione inspiegabile sui componenti della spedizione.