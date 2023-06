Stasera in TV: in onda “Una famiglia mostruosa” e “Ti amo in tutte le lingue del mondo”

La redazione di LiveUnict consiglia e ha selezionato i migliori titoli di film e programmi in onda stasera in TV. Ecco i titoli più interessanti.

Una famiglia mostruosa [Rai 2, ore 21:20]: Quando Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, per il ragazzo arriva il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia. Peccato che i suoi si rivelino “mostruosi” nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. Riusciranno a sopportare l’unione del loro rampollo con una comune mortale?

Sono solo fantasmi [Canale 5, ore 21:25]: Thomas, ex mago in bolletta, e Carlo, napoletano sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo, apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli “acchiappa fantasmi”. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Superman Returns [Canale 20, ore 21:05]: Dopo essere andato alla ricerca di altri superstiti del pianeta Krypton, Superman torna sulla Terra ma ha un’amara sorpresa: la sua amata Lois Lane si è rifatta una vita senza di lui e gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del loro supereroe. A riportare l’Uomo d’acciaio in azione interviene la scarcerazione di Lex Luthor, suo acerrimo nemico alla ricerca di un sistema per distruggere per sempre l’ostacolo Superman. Ma c’è anche un’altra missione ad attendere il supereroe: riconquistare il cuore dell’amata Lois.

Ti amo in tutte le lingue del mondo [Cine 34, ore 21:00]: Gilberto scopre l’infedeltà della moglie ad una festa a sorpresa da lui organizzata. Professore di educazione fisica in un liceo Gilberto sembra rassegnato a una vita senza amore quando all’improvviso incontra Margherita. Gilberto è molto felice ma tutto si complica quando scopre che Margherita è la mamma di Paolina: una sua alunna che ha una cotta tremenda per lui.