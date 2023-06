Stasera in TV: in onda ” Blanca” e “Le comiche 2”

Cinema Catania troppo affollati? Nessuna paura, la redazione di liveunict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo questa sera in tv.

Cinema Catania troppo distanti o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione di Liveunict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Blanca [RaiUno, ore 21:30]: La scomparsa di una dottoranda riapre un vecchio conto in sospeso con Liguori, il sospettato è un petroliere che Liguori cercherà di difendere.

Le comiche 2 [Cine34, ore 21:00]: Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di numerose disavventure, nel corso delle quali interpretano numerosi personaggi.

Ex- Amici come prima [Nove, ore 21:25]: Antonio un deputato del Parlamento Europeo inizia una relazione con Olga, inconsapevole del fatto che la donna sia il primo ministro della Lituania. Nel frattempo Max comincia una nuova relazione.

Gialappa Show [Tv8, ore 21:30]: La Gialappa’s Band torna in prima serata con tantissimi ospiti e comici da tutta Italia.