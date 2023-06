“Indiana Jones e il Quadrante del Destino” presto al cinema: è girato in Sicilia

Presto al cinema "Indiana Jones e il Quadrante del Destino", girato in Sicilia. Di seguito i dettagli.

Arriva dal 28 giugno 2023 al cinema il primo film di “Indiana Jones” a non essere diretto da Steven Spielberg e ad essere girato in Sicilia: è “Indiana Jones e il Quadrante del Destino“, diretto da James Mangold, con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge, distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

“Indiana Jones” e la Sicilia: dov’è stato girato l’ultimo film

Alcune scene di questo quinto capitolo della saga sono infatti state girate in provincia di Trapani nel Parco archeologico di Segesta, ma anche tra le vie del centro storico di Cefalù, Ortigia, Siracusa e Noto. Tra le locations, il parco archeologico della Neapolis, l’Orecchio di Dioniso e la Grotta dei Cordari ed il Castello Maniace.

Il cast

Insieme ad un 80enne Harrison Ford, nel cast ci sono anche Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche nel 2021, in occasione dei 40 anni del franchising, ma a causa del Covid che ha rallentato alcune delle prime riprese gli appassionati della saga potranno vedere il suo quinto capitolo solo tra poco.

La trama del film

Il film è ambientato nel 1969, quando l’archeologo e avventuriero statunitense Indiana Jones si trova è a disagio a causa del fatto che il governo degli Stati Uniti d’America abbia reclutato ex nazisti per aiutare a battere l’Unione Sovietica nella corsa allo spazio. Jones ricorda un quadrante in grado di far compiere a chi lo possiede viaggi nel tempo: cercherà di recuperarlo nel corso della sua avventura.