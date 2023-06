Maturità 2023, seconda prova: quali sono le tracce

Maturità 2023, le tracce della seconda prova suddivisa per istituto: ecco quali sono gli argomenti per ogni indirizzo di studio.

Maturità 2023, seconda prova: questa mattina i giovani maturandi si confronteranno con il secondo esame scritto dell’Esame di Stato. Come di regola, l’argomento della seconda prova varia a seconda del percorso di studi e riguarda sempre una materia fondamentale per l’istituto in questione. Si ricorda che il voto previsto per il secondo scritto è di massimo 20 punti. Ma quali sono le tracce della seconda prova della maturità 2023?

Maturità 2023: tracce seconda prova

Al liceo classico l’argomento scelto è stato un brano di Seneca dal titolo “Chi è saggio non teme il volgo”, tratto da “Lettere morali a Lucilio”. Per questa prova è necessario tradurre il brano ed effettuare la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema entro 6 ore al massimo.

Per quanto riguarda il liceo scientifico, la seconda proba consiste in problemi con funzioni. Inoltre, sono previsti quesiti riguardo l’analisi matematica, il Teorema di Rolle e di geometria analitica., oltre al calcolo delle probabilità.