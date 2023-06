Maturità 2023, via la seconda prova: quali sono le materie

Maturità 2023, oggi al via la seconda prova ma quali sono le materie che saranno oggetto d'esame? Ecco l'elenco completo.

Maturità 2023: passata la prima prova, durante la quale gli studenti si confrontano con la lingua italiana, è tempo di pensare alla seconda prova. In particolare, quest’ultima non è uguale per tutti gli studenti italiani, dato che cambia a seconda dell’indirizzo di studi: infatti, la materia oggetto d’esame nella seconda prova è una tra quelle caratterizzanti i percorsi di studio e normalmente viene scelta a livello ministeriale per tutti gli istituti italiani che rispecchiano lo stesso indirizzo.

Maturità 2023: le materie della seconda prova

Ma quali sono le materie della seconda prova di maturità 2023? Per quanto riguarda i licei, la scelta è ricaduta su Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale), Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

E ancora, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, invece, le materie scelte sono le seguenti: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Infine, negli Istituti professionali, le materie oggetto d’esame saranno rispettivamente: Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo “Servizi commerciali”; Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.

Maturità 2023: terza prova e colloqui

Ma non per tutti gli studenti la seconda prova segnerà la fine degli esami scritti per la maturità 2023. Infatti, è prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio, come le sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, sarà la volta degli esami orali, i cosiddetti “colloqui”, il cui calendario è deciso dai singoli istituti e che mirano ad accertare le conoscenze acquisite dagli studenti nel corso del percorso di studi a livello culturale e professionale. Inoltre, saranno accertate anche le competenze trasversali degli studenti e quelle acquisite nell’ambito dell’educazione civica.