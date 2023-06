Esami di maturità 2023: come si calcola il voto finale

Esami di maturità 2023, al via colloqui orali: di seguito tutte le info per calcolare anticipatamente il voto finale.

Le prove scritte di maturità sono ormai terminate e oggi sono iniziati gli orale degli esami di stato 2023. Tra il ripasso di una materia e l’altro si pensa alla votazione finale che si otterrà dopo il colloquio orale.

Come calcolare il voto

Come anticipato il voto finale di Maturità non è che il risultato del voto iniziale e il punteggio totalizzato alle prove scritte e all’orale. Il voto, calcolato in centesimi, rimane sempre compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 100 punti e gli studenti più meritevoli potranno sempre ambire alla lode. Vediamo come si calcola il voto.

Il voto di partenza corrisponde ai punti di credito che lo studente (o studentessa) ha totalizzato nell’arco del triennio e si può raggiungere un massimo di 40 punti così distribuiti:

12 punti per il terzo anno;

13 punti per il quarto anno ;

; 15 punti per il quinto anno.

I crediti a fine anno sono assegnati in base alla media dei voti, cui contribuisce anche il voto di comportamento.

A questo punto basterà sommare i crediti di ogni anno per conoscere il proprio voto di partenza per la Maturità. Una volta ottenuto il voto iniziale, per conoscere quello finale basterà addizionare i punteggi totalizzati con le prove scritte e l’orale. Il punteggio massimo che uno studente o studentessa potrà raggiungere alle prove è di 60 punti, così divisi: