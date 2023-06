Maturità 2023, la presidente Meloni agli studenti: “Siate creativi”

Maturità 2023: con dei video, Valditara e Meloni fanno gli auguri agli studenti e ringraziano gli insegnanti ed il personale scolastico.

Alla vigilia dell’inizio degli Esami di Maturità, segnato per il 21 giugno 2023, che sta coinvolgendo mezzo milione di studenti italiani, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, hanno voluto augurare un “in bocca al lupo” ai giovani maturandi tramite alcuni video diffusi sulle piattaforme social ufficiali.

Il Ministro ha lasciato spazio a qualche consiglio tecnico agli studenti, enfatizzando molto sull’importanza dell’organizzazione del processo di scrittura, suggerendo di cominciare con un elenco o degli spunti. Valditara però non ha messo da parte auguri più personali, a conclusione del video, auspicandosi che i maturandi possano riconoscere la propria unicità e fregiarsene, portando avanti gli apprezzati valori di “bellezza e ricchezza interiore“.

Non sono però mancate le parole di gratitudine, da parte del Ministro, rivolte ad insegnanti, dirigenti e personale scolastico, visti come vere e proprie “bandiere” dell’istituzione scuola per il loro senso di dedizione e la loro costante e cruciale importanza nel percorso scolastico affrontato da ciascun studente.

In diretta con “La notte prima degli esami”, di Skuola.it, anche la premier Meloni ha voluto fare i propri auguri a tutti coloro che affronteranno i temuti di Esami di Stato, dicendo: “c’è chi proseguirà con gli studi universitari, chi deciderà di abbracciare l’esperienza lavorativa: qualsiasi sia la scelta che farete, ricordate che voi siete i padroni del vostro destino. Siate creativi e buttatevi a capofitto sul vostro sogno, qualunque esso sia.“

La presidente del Consiglio ha poi fatto un tuffo nel passato, ricordando la sua stessa esperienza da maturanda, sempre ai microfoni di Skuola.it: “[…] giorni carichi di tensione: l’adrenalina, lo studio a perdifiato, la consapevolezza che si metteva lì tutto il lavoro che era stato fatto per anni… Ma ricordo anche l’emozione, sapendo che si sarebbe aperto di capitolo completamente nuovo della mia vita e sarà così anche per voi!“