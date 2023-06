Maturità 2023: le tracce della prima prova

Al via esami di stato 2023: oggi la prima prova. Di seguito le tracce già rese note dal Ministero dell'istruzione.

Il via, questa mattina, mercoledì 21 giugno, alla prima prova scritta dell’Esame di Stato che testerà le conoscenze e la pazienza di circa 520.000 maturandi italiani, in classi formate presso 14.000 commissioni. Una tappa fondamentale per ogni studente che segna inevitabilmente la conclusione di un percorso e, magari, l’inizio di tanti altri.

Le tracce: