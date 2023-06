Cosa fare a Catania il fine settimana: gli eventi in programma

Indecisi su cosa fare a Catania il fine settimana? Ecco tutti gli eventi in programma e alcune idee su come passare il weekend nella città etnea.

Indecisi su cosa fare a Catania il fine settimana? La redazione di LiveUnict vi consiglia alcune idee per non annoiarvi durante il weekend e tutti gli eventi in programma per il weekend del 24 e 25 giugno.

Gli eventi del weekend

Sabato 24 giugno – Notte dei Musei

16° Incontro Nazionale di Emergency, Storia e storie – guerra, migrazioni e cooperazione internazionale

Cinema Teatro Odeon, Via Filippo Corridoni 19

Ore 10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30

A cura del Field Operations Department con la partecipazione di personale impegnato sul campo ed esperti.

16° Incontro Nazionale di Emergency, Di segni e di migrazioni, presentazione opere di street art sul tema delle migrazioni.

A cura di Sbagliato, Giorgio Bartocci, Uno, Gue, Elena Xausa e Lucamaleonte

16° Incontro Nazionale di Emergency

Ore 20

Emergency pre-show, con Casa Normanna, La Marionettistica F.lli Napoli, Emotions in a Bubble, Circo Randagio, Ipercussonici, Baciamo le Mani. Conduce Antonella Insabella.

Ore 22

Musica per Emergency, con Social Band, Lello Analfino & Tinturia, Luca Madonia, Nina Zilli, Elodie, Roy Paci & Arestuska

Presenta Luca Barbarossa

Spettacolo teatrale “Pirandello Figlio del Caos”. A cura della Federazione Italiana Teatro Amatori sez. Catania. Ingresso a pagamento.

Domenica 25 giugno

Chiostro Palazzo Centrale Rettorato piazza Università, ore 20.30

Rassegna “Il Bellini nel Barocco” con i Solisti del Teatro Massimo Bellini, concerto del “Trio Liberty”. A cura del Teatro Massimo V. Bellini di Catania. Ingresso a pagamento.

Per gli amanti del relax invece la redazione consiglia di passare una giornata al mare nella spiaggia della Playa o per il amanti degli scogli di spostarsi verso Ognina, Acitrezza o Acicastello o ancora fare una gita fuori porta e godersi il mare del siracusano o di Letojanni, Giardini Naxos o Taormina.

Per gli amanti invece della montagna il fine settimana è perfetto per concedersi una gita sull’etnea, un’escursione in quad o semplicemente una passeggiata tra i pini.