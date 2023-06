Catania, cambiamenti di viabilità: le zone chiuse al traffico questa settimana

Sono diverse le strade a Catania che saranno chiuse al traffico durante questa settimana. Di seguito la lista ed i percorsi alternativi.

Per via di lavori di riqualificazione delle strade, ma anche di riprese cinematografiche in alcuni casi, molte strade a Catania saranno chiuse nel corso di questa settimana. Questo ovviamente cambia lo stato del traffico nella città etnea: ecco di seguito quali sono le strade chiuse ed i percorsi alternativi.

Circonvallazione di Catania: i tratti chiusi al traffico

A partire da oggi, 19 giugno, per ben 5 giorni si svolgeranno dei lavori presso la circonvallazione di Catania. Infatti, la via Sebastiano Catania nel tratto compreso tra via Cosentino e viale Antoniotto Usodimare sarà chiusa la traffico.

Il traffico verrà deviato nella seguente maniera: quello proveniente dalla carreggiata nord del viale Antoniotto Usodimare (circonvallazione) e diretto in via Sebastiano Catania sarà deviato in via San Nullo; mentre quello proveniente da via Sebastiano Catania e diretto alla circonvallazione sarà deviato da via San Giacomo.

Asse attrezzato cittadino

A partire dalle prime ore della mattinata del 20 giugno fino al 24 giugno è prevista la chiusura al traffico dell’ Asse attrezzato cittadino, a partire da via di Gregorio fino alla rotatoria con lo statale Bummacaro, da uscita Pigno a via Giuseppe Sessa.

Piazza Santa Maria di Gesù

Infine, per garantire il corretto svolgimento nelle riprese cinematografiche del nuovo film di Ficarra e Picone, cambierà così il traffico nei pressi di Piazza santa Maria di Gesù: