Spacciava droga mentre era ai domiciliari: arrestato 29enne

Arrestato un uomo di 29 anni in quanto accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'aggravante è che mentre svolgeva l'attività illecita si trovava ai domiciliari.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un uomo di 29 anni perché accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Infatti, nella serata di ieri, durante il servizio di perlustrazione del territorio, la gazzella del nucleo radiomobile stava transitando lungo la via Bengasi, quando i militari, incuriositi dalla presenza di tre uomini che parlavano tra di loro, si sono avvicinati per effettuare una verifica. I tre, però, alla vista dei militari si sono subito dileguati: questo ha fatto insospettire ancora di più i carabinieri. Questi ultimi, inoltre, hanno riconosciuto uno dei fuggitivi: un 29enne a loro già noto per sue pregresse vicissitudini giudiziarie. In quel momento si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari per scontare una pena per spaccio di stupefacenti: per questo i militari hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo, dove hanno trovato della droga: il 29 enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Nello specifico, all’interno dell’abitazione sono state trovate 133 dosi di marijuana, singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, un involucro con ulteriori 35 grammi della medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 256 grammi, due bilancini di precisione e la somma di 150 euro verosimilmente frutto dell’attività illecita all’interno delle tasche dei pantaloni. L’uomo è stato dunque arrestato.