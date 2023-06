Stasera in TV: in onda “The Mask 2” e “Edison”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera sul piccolo schermo, in questo venerdì di giugno.

Weekend quasi estivo alle porte e i cinema Catania sono affollati? Non c’è problema, il palinsesto del piccolo schermo di stasera offre valide alternative. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su che film guardare questo venerdì sera.

The Mask 2 [Canale 27, ora 21:14]: Secondo capitolo della celebre maschera verde, interpretata da Jim Carrey nel primo episodio. Stavolta il protagonista è Jamie Kennedy, che veste i panni di Tim Avery. Suo figlio ha i poteri speciali legati alla maschera e questo li farà immergere in un’ avventura mozzafiato, con l’entrata in scena di Loki che vorrà riprendersi la maschera.

Edison – L’uomo che illuminò il mondo [Rai Movie, ore 21:10]: La storia di Thomas Edison, con un cast d’eccezione. Edison, interpretato dal celebre Benedict Cumberbatch, è pronto a cambiare per sempre l’umanità, a cominciare da Manhattan. Thomas si confronterà anche con il collega Nikola Tesla, per poi decidere di andare sulla sua strada.

Blade [Mediaset 20, ore 21:13]: Blade è metà umano e metà vampiro e possiede poteri eccezionali. Tuttavia, il suo obiettivo è eliminare tutti i vampiri viventi. Ma dovrà fare i conti con il suo peggior nemico, che vorrebbe attuare il piano opposto al suo: trasformare tutti in vampiri.