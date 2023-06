Stasera in TV: in onda “Spagna Vs. Italia” e “Billy Elliot”

Cinema Catania troppo lontani come il weekend? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict riguardo la programmazione televisiva di questa sera.

Calcio – UEFA Nations League – Spagna Vs Italia [Rai 1, ore 20.30]: La nazionale italiana gioca per le Finali di Nations League per la seconda volta nella storia. Dopo aver ottenuto il terzo posto nel 2021, l’Italia si gioca il titolo contro la Spagna questa sera.

10.000 a.C. [Canale 2 Mediaset, ore 21.00]: Pellicola di avventura ambientata in epoca preistorica. Un cacciatore di mammuth si trova alle prese con le ricerche della ragazza di cui è innamorato, rapita da un gruppo di guerrieri. Deciso a ritrovarla, forma l’uomo forma una squadra di cacciatori e intraprende un viaggio che lo porterà ad affrontare diversi animali fino ad arrivare ad una civiltà perduta.

Ad Astra [Rai Movie, ore 21.10]: Brad Pitt e Tommy Lee Jones si trovano ai confini dello spazio in un film di fantascienza del 2019. Dopo una serie di catastrofi avvenute sulla terra, un astronauta è incaricato di ritrovare il padre, scomparso molti anni prima in una missione su Nettuno. Tuttavia, il viaggio porterà l’uomo alla scoperta di diversi segreti.

Billy Elliot [La5, ore 21.10]: Inghilterra del Nord, 1984. Billy, è un ragazzino di 11 anni, figlio di minatori. La categoria dei minatori è disperata a causa della crisi, ma il piccolo Billy ha un sogno: fare il ballerino classico.