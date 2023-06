Stasera in TV: in onda “Trappola in fondo al mare” e “Lettere da Iwo Jima”

I consigli della redazione di Live Unict su quali programmi poter guardare stasera, comodamente dal vostro divano, sul piccolo schermo.

The Good Doctor [Rai 2, ore 21:20]: sarà l’acclamata serie a prendersi la prima serata di Rai 2, con gli episodi 21 e 22 della sesta stagione. Anche in questo caso, il dottor Murphy dovrà cercare di destreggiarsi tra una difficoltosa vita di reparto ed altrettanto dure vicende personali.

Trappola in fondo al mare [Rai 4, ore 21:20]: famoso lungometraggio d’avventura che vede come teste di serie del cast attori come Jessica Alba ed il compianto Paul Walker, il film tratta di una coppia e di due amici che trovano, per caso, un carico di droga in fondo al mare dei Caraibi. Presto, però, i proprietari di questo bottino faranno di tutto per recuperarlo.

Lettere da Iwo Jima [Warner TV, 21:30]: il regista Clint Eastwood racconta, con questo film del 2006, l’avanzata americana sull’isola Iwo Jima, in pieno Oceano Pacifico. Si tratta della stessa battaglia protagonista in “Flag for our Fathers” ma, questa volta, sarà il punto di vista dei soldati giapponesi a dare la propria testimonianza.