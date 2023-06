Stasera in TV: in onda “Amore e altri rimedi” e “Transformers 4”

Cinema Catania troppo distanti o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura la redazione di Liveunict vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in tv.

Cinema Catania troppo distanti o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura. la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Sophie Cross, Verità nascoste [RaiUno, ore 21:30]: Sophie è un avvocato penalista, mentre Thomas suo marito è un commissario, la loro vita cambia nel momento in cui il piccolo Arthur scompare.

Transformers 4- L’era dell’estinzione [Canale Venti ore 21:05]: Sono passati quattro anni dalla battaglia tra robot che ha messo in ginocchio l’umanità, in questo capitolo un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa di sconcertante e questo porterà ad un nuovo attacco.

Amore e altri rimedi [La5, ore 21:10]: Maggie è uno spirito libero piuttosto seducente, non ama legarsi con gli altri, fino a quando non incontra Jamie.

Io c’è [Cine34, ore 21:00]: Il proprietario di un bed and breakfast decide di rinnovare la sua attività rendendola un luogo di culto, in modo da pagare meno tasse, ma dovrà creare un religione.