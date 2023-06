Stasera in TV: in onda “Le comiche 1990” e “Come ammazzare il capo.. e vivere felici”

La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film da guardare stasera in Tv. Ecco i titoli più interessanti.

Come ammazzare il capo.. e vivere felici [Canale 27, ore 21:00]: Le giornate lavorative di Nick (Jason Bateman), Kent (Jason Sudeikis) e Dale (Charlie Day) scorrerebbero più tranquille se i tre uomini non si scontrassero in continuazione con le angherie e la cattiveria gratuita dei tre superiori a cui sono sottoposti (Kevin Spacey, Colin Farrell e Jennifer Aniston). Complici un paio di drink in più e i consigli di un killer fuori di testa (Jamie Foxx), i tre amici elaborano un folle piano per liberarsi definitivamente dei tre tiranni, sottovalutando gli imprevisti che il piano può comportare.

White Elephant – Codice criminale [Italia 1, ore 21:20]: Il magnate del settore immobiliare Arnold Solomon, mandante dell’omicidio del boss criminale Velasquez, ordina ai suoi sicari di eliminare due testimoni: la detective Vanessa Flynn e il suo collega Koschek. Kosheck viene ucciso ma Flynn, con un passato nei Marines, scampa all’attentato uccidendo alcuni dei sicari e scoprendo la presenza di una talpa nella polizia. Si trova quindi costretta a darsi alla macchia. Arnold intanto subisce un attentato in cui muore la moglie e si convince che i mandanti siano i russi, invia dunque i sicari Gabriel e Carlo a eliminare il boss russo e poi, scoperto dove si nasconde Flynn, li manda a uccidere anche lei. Gabriel però decide di tradire Arnold e di aiutare la detective Flynn come atto di redenzione. I due si barricano in una villa in campagna per l’ultimo assalto in cui muoiono tutti i sicari di Arnold, incluso Carlo. Arnold viene ucciso da un assassino inviato dai Velasquez.

Le comiche 1990 [Canale 34, ore 21:00]: Due modesti comici in fuga davanti ad una locomotiva escono dallo schermo del cinema e si trovano immischiati in avventure quotidiane. Restauratori in una Chiesa dove si celebra un matrimonio, finiscono con lo sconvolgere gli sposi, gli invitati e il rito stesso. Assunti da un benzinaio danno prova di storditaggini distruggendo la stazione di servizio. Così presso un albergo sulle Alpi dove, sempre a causa dei guasti provocati come piazzisti di una macchina schiumogena lavapavimento, sono obbligati dal padrone a far da sguatteri per ripagare i danni. Impassibili, i due diventano agenti di pompe funebri (ancora guai) per passare a collezionare piccoli incidenti su di una spiaggia gremita di vacanzieri e finire come sosia di due mafiosi siculi, che li hanno destinati a morire ammazzati al loro posto. Le avventure avranno termine solo con il rientro nello schermo, del cinema mentre la gente si allontana perchè lo spettacolo è finito.