Corse clandestine e cavallo senza controlli sanitari: denunciato uomo nel Catanese

Nel Catanese, un uomo di 53 anni è stato denunciato per mancati controlli sanitari al cavallo di sua proprietà per corse clandestine.

Un garage adibito a stalla abusiva per il ricovero di un cavallo che è risultato privo di qualsiasi controllo sanitario. È quanto scoperto dai carabinieri a Biancavilla che hanno denunciato un uomo di 53 anni, proprietario del garage, privo di adeguate finestre di areazione per una stalla, sito in i via Cristoforo Colombo dove vive il 53enne.

I militari sono riusciti a rintracciare l’uomo tramite alcuni social network in cui erano stati pubblicati video di corse clandestine di cavalli.

Grazie anche al contributo dei veterinari dell’Asp di Catania, si è scoperto che il quadrupede era privo di microchip, né documento di accompagnamento e non era mai stato sottoposto ai controlli sanitari necessari per scongiurare l’anemia infettiva equina, una malattia virale che può colpire gravemente l’animale compromettendone le sue difese immunitarie.

Un fenomeno, quello delle corse clandestine, che nell’ultimo anno ha portato alla denuncia da parte dei carabinieri di più di 26 persone ed emesso sanzioni per oltre 73mila euro.