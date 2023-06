Cosa fare a Catania nel weekend: le sagre e gli eventi

Cosa fare a Catania nel weekend? Sono molti gli eventi a cui si potrebbe partecipare. Di seguito la lista dei più interessanti secondo la redazione di LiveUnict.

Cosa fare a Catania: la sagra del pesce spada

Ad Aci Trezza, da venerdì 16 fino a domenica 18 giugno, dalle 20:00 in poi, si terrà l’edizione numero 32 della “Sagra del pesce spada“. Torneranno attive le tradizionali quattro grandi griglie, atte a cucinare migliaia di fettine di pesce, servito con un contorno di insalata, del pane e da un bicchiere di vino bianco dell’Etna o da una bevanda.

All’evento, organizzato dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, dalla Confraternita San Giovanni Battista e dall’Associazione Culturale “U pisci a mari”, con il patrocinio del Comune di Acicastello, sarà presentata la mostra dell’artigianato locale coordinata dall’associazione culturale “Nuovi Eventi”.

Inoltre, in questa occasione gli organizzatori consigliano l’utilizzo dei parcheggi privati del “Lido dei Ciclopi”, dell’hotel “Marina palace”, di via Provinciale n° 5, delle aree pubbliche di sosta del porto nuovo e di piazza Marina, raccomandando anche di far afflusso ad Aci Trezza dal bivio sud.

Cosa fare a Catania: il corteo del Pride

Alle ore 17:00 di sabato 17 giugno, in Piazza Cavour (Borgo) si terrà una marcia di orgoglio per celebrare l’accettazione della comunità LGBTQIA+: un momento di festa e allegria per rivendicare i diritti della comunità.

Cosa fare a Catania: escursionismo sull’Etna

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con il Club Alpino ItalianoVivere la montagna, lancia l’iniziativa “Sicuri sul sentiero” 2023 per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione estiva.

Domenica 18 giugno, alle ore 9:00, all’ingresso del sentiero “Primo Monte” (coordinate geografiche 37°47’18″N 15°03’43″E) sulla S.R. Mareneve – Linguaglossa (CT), si terrà una facile escursione fino alla Grotta dei Rotoli, una delle cavità laviche dell’Etna, dove all’ingresso della grotta saranno presenti i tecnici della Delegazione Speleologica, che simuleranno il soccorso e il recupero di un escursionista scivolato all’interno della grotta.

Gli interessati all’evento sono invitati ad indossare scarponi da trekking o scarpe robuste, oltre ad abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alla quota. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.