Sicilia, sequestrati oltre 143mila euro in contanti: 2 arresti e 2 denunce

I carabinieri hanno trovato tre chili di droga, armi e oltre 143mila euro in contanti: uno degli arrestati ha tentato di fuggire da una botola e poi sui tetti, ma è stato bloccato.

I carabinieri, al termine di un’operazione nella zona di viale Ermocrate, all’ingresso sud di Siracusa, hanno trovato tre chili di droga, armi e oltre 143mila euro in contanti.

I militari hanno infatti eseguito la perquisizione come ordinato dalla Procura di Siracusa, scoprendo così l’esistenza di una piazza di spaccio protetta da un sistema di videosorveglianza. Dopo aver sequestrato alcune dosi di stupefacente, tra cui anche hashish e cocaina, i carabinieri hanno deciso di fare irruzione in diverse abitazioni, trovando in alcuni locali a pianterreno, ritenuti base operativa della vendita dello stupefacente, una porta di ingresso con una feritoia, al fine di permettere il passaggio dello stupefacente, con vetri oscurati per poter riconoscere gli acquirenti o le forze dell’ordine, senza essere visti dall’esterno.

I militari hanno così sequestrat0 2.678 grammi di cocaina/crack, in parte confezionata in 829 dosi; 205 grammi di hashish suddivisa in 118 dosi; 115 dosi di marijuana per un totale di 115 grammi; due fucili cal. 12, di cui uno con matricola abrasa; oltre 143mila euro in contanti, ritenuti frutto di attività illecite.

Inoltre, all’interno di un’abitazione gli investigatori hanno trovato due macchine conta soldi, sia per i contanti che per le monete, oltre che 9 telecamere installate lungo le vie e collegate con una delle abitazioni.

Due persone sono state arrestate e due denunciate: uno degli arrestati ha tentato di fuggire da una botola ricavata dietro un armadio dell’abitazione e poi sui tetti, ma è stato bloccato. Sulle spalle portava uno zaino contenente oltre 2 kg di cocaina, contanti e materiale per il confezionamento delle sostanze.