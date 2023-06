Nascondeva droga anche nelle mutande: arrestato pusher a Catania

Un 62enne è stato arrestato a Catania per spaccio di droga: l'uomo è stato colto sul fatto dai Carabinieri, alla cui vista il pusher ha nascosto gli stupefacenti negli indumenti intimi.

Un pregiudicato 62enne è stato arrestato a Catania per spaccio di stupefacenti da parte dei Carabineri. Nello specifico, l’arresto è avvenuto nel quartiere di Librino, in un piazzale davanti alle palazzine di viale Nitta, dove i militari si sono diretti in considerazione del fatto che la zona ha visto diversi arresti per droga.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato un 62enne armeggiare all’interno di una Fiat Bravo in sosta nel parcheggio condominiale. Successivamente, l’uomo si sarebbe allontanato dopo aver prelevato qualcosa dall’abitacolo. Il soggetto era già noto ai militari che lo hanno fermato e sottoposto a un controllo, constatando un evidente stato di nervosismo.

Durante la perquisizione, la pattuglia ha recuperato due bustine di plastica nascoste nelle mutande dell’uomo, contenenti rispettivamente 5 grammi di crack e 12 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno delle tasche dei pantaloni il 62enne custodiva 130 euro e 6 cartoncini sui quali aveva annotato le movimentazioni di denaro relative alla vendita della droga. Il controllo ha poi avuto seguito all’interno dell’auto dell’uomo, dove sono state trovate bustine con 5 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione. Infine, dentro l’abitazione dell’uomo sono stati trovati altre quantità di stupefacenti vari quali hashish, cocaina e marijuana. In conclusione del controllo, la droga è stata sequestrata e l’uomo è stato tratto in arresto, che sconterà ai domiciliari.