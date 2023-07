Incidente sul lavoro: ha perso la vita un operaio catanese

Questa mattina, un operaio originario di Catania ha perso la vita sul luogo di lavoro a causa di un tragico incidente.

Questa mattina, un operaio di 59 anni, originario di Catania, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa.

Secondo le prime indagini, pare che l’uomo fosse impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia e sembra si trovasse su un mezzo al momento del tragico evento. Dunque, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra in un violento impatto, che ne ha causato la morte. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.