A19, ultimati lavori su viadotti Palermo-Catania: le modifiche alla viabilità

L'ANAS ha reso noto che sono stati ultimati alcuni lavori sulla A19 Palermo-Catania, riguardanti dei viadotti: ecco quali saranno le modifiche alla viabilità.

Si torna a parlare dei lavori sulla A19 Palermo-Catania: in particolare in riferimento ad alcuni viadotti che sono stati interessati da degli interventi di riqualificazione. Si tratta dei quattro viadotti denominati Portelle, Comunello, Capraria e Guggino, concentrati tra il km 53,500 e il km 54,800, tra gli svincoli di Scillato e Buonfornello per i quali è stata prevista la realizzazione dei bypass per consentire la prosecuzione dei lavori sulla carreggiata opposta.

I lavori che sono stati ultimati riguardano la carreggiata in direzione Palermo, come previsto dal piano di manutenzione da 1,1 miliardi di euro in corso su tutta l’autostrada. Nello specifico, sono stati oggetto di intervento i viadotti precedentemente citati, per i quali è stata effettuata la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza previo rifacimento dei cordoli, dal rinforzo delle solette, dalla sostituzione dei giunti di dilatazione, da impermeabilizzazione e miglioramento dei sistema di smaltimento delle acque.

In aggiunta, sono stati eseguiti importanti interventi di risanamento all’interno della galleria presente nel tratto, anch’essa denominata “Capraria” e, sull’intero tratto, è stata anche stesa la nuova pavimentazione di tipo drenante oltre ad aver effettuato interventi ripristino corticale sui muri di controripa.

A tal proposito, la conclusione di questi lavori porterà a delle modifiche alla viabilità: in particolare, il traffico riprenderà la configurazione a carreggiate separate, anche se sarà previsto il transito sulla sola corsia di marcia, per la realizzazione di due bypass all’interno dello spartitraffico che separa le due carreggiate. Fino ad oggi il traffico era stato a doppio senso di circolazione sulla carreggiata non interessata dai lavori.

Infine, per l’inizio del mese di luglio, i bypass saranno ultimati e il traffico sarà spostato in entrambi i sensi di marcia sulla carreggiata in direzione Palermo, già ammodernata, per consentire la prosecuzione dei medesimi interventi sulla carreggiata in direzione Catania.