De Luca attacca la Regione: “Fondazione contro Taormina, Comune lascia Taoarte”

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha annunciato che il Comune lascerà "Taoarte", affermando che la Fondazione va contro gli interessi della città.

A poche settimane dall’elezione a sindaco di Taormina, Cateno De Luca torna a far parlare si sé con le due decisioni rigide ma annunciate. Infatti, è stato reso noto in data odierna che il Comune di Taormina lascerà Taormina Arte: “è la Fondazione ad avere bisogno di Taormina, non certo il contrario” ha dichiarato De Luca in seguito alla sua decisione, aggiungendo che sottoporrà “agli organi competenti le numerose irregolarità costitutive della fondazione con particolare riferimento al mancato conferimento dei beni da parte della Regione Siciliana”.

“Così com’era prevedibile – ha dichiarato il sindaco di Taormina – alla fine la Regione ha preso una chiara e netta decisione nei confronti di Taormina e dei taorminesi: ha scelto di andare contro agli interessi della città e lo ha fatto attraverso i suoi componenti nel Cda che sono anche taorminesi. La nostra proposta di modifica dello Statuto – ha poi aggiunto De Luca – che prevedeva una più equa ripartizione tra Comune e Regione non è stata approvata. A questo punto così come avevo preannunciato il comune di Taormina lascia Taormina Arte”.

“La proposta è stata bocciata con due voti favorevoli – ha infine concluso il sindaco De Luca –, il mio e quello di Franco Cicero e tre contrari quelli di Marcello Muscolino, Gianandrea Agnoni e Sergio Bonomo. Ho fatto verbalizzare la mia richiesta indirizzata al soprintendente Ester Bonafede di procedere a comunicare all’assessorato regionale al Turismo alla nomina di un commissario, non essendo mia intenzione firmare alcun atto anche in relazione a quelli che sono provvedimenti indifferibili e urgenti“.