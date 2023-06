UNICT – Via alle immatricolazioni 2023/2024: le procedure

Immatricolazione per l'anno accademico 2023/2024 a UniCT: le modalità di accesso, i bandi e il test TOLC

Sarà possibile immatricolarsi per il nuovo anno accademico ad Unict da domani 15 giugno fino al 28 settembre 2023. L’Università offre un totale di 55 corsi di studio fra lauree triennali (L), magistrali (LM) e a ciclo unico (LMCU).

Per immatricolarsi è necessario, prima di tutto, verificare le modalità di accesso al corso di laurea prescelto; quest’ultime, infatti, variano da corso a corso e possono essere: ad accesso programmato nazionale, ad accesso programmato locale oppure ad accesso non programmato.

Numero programmato nazionale

Riguardo l’accesso programmato nazionale bisogna attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca e controllare periodicamente la sezione bandi del sito online dell’ateneo di Catania dove saranno elencate e spiegate tutte le modalità e i requisiti per l’accesso ai corsi in questione. Bisognerà superare una prova selettiva e, in caso di collocamento in una posizione utile nella graduatoria nazionale, si potrà procedere con l’immatricolazione a UniCT e il pagamento della quota fissa di 156 euro.

Numero programmato locale

Per quel che concerne l’accesso a numero programmato locale, potranno accedere ai corsi solo un numero definito di studenti in base alle disposizione di UniCT. La selezione sarà effettuata dall’ateneo catanese basata sul risultato dei “test TOLC”.

Cos’è un TOLC?

I test TOLC sono dei test erogati dal Cisia, spesso utilizzati dalle Università italiane metro di giudizio per le graduatorie di accesso a determinati corsi di laurea a numero chiuso. Esistono diversi tipi di TOLC in base all’indirizzo: TOLC SU, contiene domande di carattere umanistico e viene usato solitamente per l’accesso a corsi di laurea come filosofia o scienze politiche; TOLC E, contenente domande di economia e finanza, utilizzato di solito per l’accesso ai corsi di Economia Aziendale, Economia e Finanza o Economia; oppure, ancora, il TOLC F, per l’accesso a facoltà come quella di scienze motorie; e molti altri.

Le università italiane fissano periodicamente delle date in cui effettuare i vari test TOLC. Possono essere svolti in 2 modalità: online (TOLC a casa) e all’università. Il risultato delle due modalità è equivalente ed ugualmente valido per l’accesso a qualunque ateneo. La modalità online è quella più diffusa e selezionata, poiché permette, non solo di effettuare il test comodamente da casa, ma anche di liberarsi dai vincoli geografici: è possibile iscriversi ai Tolc online offerti da qualunque ateneo in Italia ottenendo risultati validi a livello nazionale, senza distinzioni o particolarismi. Quindi, ad esempio, uno studente catanese potrà prenotare il Tolc online dell’Università di Trento, sostenerlo tranquillamente da casa e ottenere un risultato valido anche per l’Università di Catania, come per qualunque altro ateneo in Italia.

Bisognerà:

collegarsi al sito di UniCT e verificare quale tipologia di TOLC è necessario effettuare per accedere al corso di laurea prescelto;

è necessario effettuare per accedere al corso di laurea prescelto; individuato il TOLC, bisognerà accedere al sito del Cisia , registrandosi in caso di primo accesso;

, registrandosi in caso di primo accesso; una volta dentro, sarà possibile accedere nella sezione “prenotazioni TOLC” contenente tutte le date in cui le diverse università italiane terranno dei test TOLC;

contenente tutte le date in cui le diverse università italiane terranno dei test TOLC; scegliere la data più comoda e prenotare pagando una somma di 30 euro;

e prenotare pagando una somma di svolgere il test il giorno selezionato secondo le modalità spiegate sul sito del Cisia.

Ottenuto il risultato del TOLC, bisognerà caricarlo sul portale studenti SmartEdu di UniCT seguendo la procedura spiegato sul sito dell’Università.

Numero non programmato

Per i corsi a numero non programmato basterà collegarsi al portale studenti SmartEdu di UniCT (registrandosi con email oppure accedendo con SPID):