Concorsi Agenzia delle Entrate, si cercano diplomati: i nuovi bandi

Concorsi Agenzia delle Entrate in arrivo, al fine di reclutare 11 mila nuove risorse, il piano prevede anche l’assunzione di diplomati, il contratto offerto sarà a tempo indeterminato, ecco del dettaglio quali sono le posizioni di lavoro ricercate e da ricoprire presso l’Agenzia delle Entrate e quali sono i bandi in arrivo per il 2023 e per il 2024.

Concorsi Agenzia delle Entrate: il piano per le assunzioni

Nel biennio 2023-2024 usciranno tanti concorsi per le nuove assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate, per il 2023 è prevista la pubblicazione di un bando per reclutare 4.500 funzionari, inoltre con la Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di assumere 3.900 unità di personale, queste assunzioni sono aggiuntive rispetto al piano precedentemente previsto.

In totale infatti sono 11.099 le unità di personale che verranno assunte dall’ente attraverso i concorsi in arrivo, i bandi sono aperti per laureati e diplomati a seconda del profilo professionale di riferimento, ecco di seguito tutte le informazioni sui bandi, per sapere di più si consiglia l’attenta lettura di quest’ultimi.

Concorsi Agenzia delle Entrate per 4.500 funzionari: i requisiti

Si cercano profili funzionari per l’attività tributaria: questa figura si occuperà dell’assistenza e della consulenza all’utenza per quanto concerne i vari adempimenti contabili e fiscali oltre che per: attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali , analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione.

Per partecipare a questo concorso è necessario possedere una laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Scienze dei servizi giuridici (L-14);

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le materie d’esame saranno:

Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Contabilità aziendale;

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati con la pubblica amministrazione e i reati tributari.

Altro profilo ricercato è quello da funzionario servizi di pubblicità immobiliare, questa figura svolge servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti oltre che attività di aggiornamento e conservazione delle banche, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o conserva dei conservatori.

Per partecipare a questo concorso è necessario possedere:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

oppure

oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure

oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le materie oggetto d’esame saranno:

Diritto civile;

Diritto amministrativo;

Elementi di diritto processuale civile;

Elementi di diritto tributario;

Elementi di diritto penale.

Concorsi agenzia delle entrate per 60 assistenti informatici: i requisiti

Questo bando è previsto per il 2024, la figura nello specifico si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo il loro supporto agli utenti, per questo concorso il titolo d’accesso è il diploma, le materie d’esame sono invece: