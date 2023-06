Lavoro Sicilia: McDonald’s, Eurospin e Primark assumono

Lavoro Sicilia: le posizioni aperte sul territorio siciliano da parte di aziende come McDonald's, Eurospin e Primark.

Lavoro Sicilia: diverse aziende sono alla ricerca di personale sul territorio siciliano. Ecco le posizioni aperte disponibili per l’invio della propria candidatura.

Lavoro Sicilia: McDonald’s cerca personale

La famosa catena di fast-food, con più di 32.000 lavoratori nelle sue sedi, è alla ricerca della figura di addetto/a ristorazione-crew, che dovrà svolgere l’attività sia in sala che in cucina, da introdurre nel proprio ristorante situato ad Agrigento. Qui di seguito i requisiti richiesti:

Diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; Ottime doti relazionali ed orientamento al lavoro di squadra ;

ed orientamento al ; Flessibilità;

Sarà possibile inviare la propria candidatura per questa posizione entro e solo il 28 giugno 2023, dopo aver compilato il form, direttamente sul sito dell’azienda.

Lavoro Sicilia: Eurospin assume

Il Gruppo Eurospin, azienda italiana della grande distribuzione, è al momento alla ricerca di addetti vendita da collocare nel loro punto vendita di Caltagirone e di un addetto/a al banco gastronomia per un punto vendita sito a Taormina, che dovrà occuparsi sia della vendita dei prodotti che della pulizia delle attrezzature da lavoro. Ecco i requisiti necessari per questa posizione aperta, dedicata anche a profili senza esperienza, per la quale viene prevista la proposizione di contratto d’assunzione a norma di legge:

Esperienza pregressa nel ruolo della GDO o nel settore alimentare (valutata positivamente);

nel ruolo della GDO o nel settore alimentare (valutata positivamente); Disponibilità al lavoro su turni e festivi ;

al e ; Capacità comunicative e relazionali;

comunicative e relazionali; Flessibilità;

Residenza in loco o zone limitrofe;

o zone limitrofe; Candidato automunito;

Per qualsiasi altra informazione, si consiglia la visita del sito dell’azienda.

Primark: posizioni aperte in Sicilia

Azienda leader nel fashion retail, Primark punta spesso sul territorio siciliano per cercare figure adatte a rinforzare le proprie sedi: in questo momento è difatti richiesta la figura di addetto/a vendite che andrà inserita in un loro punto vendita di Catania, con contratto part-time (20 ore) a tempo determinato. I requisiti previsti dalla posizione aperta: