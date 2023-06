Concorso Esercito per 2.150 figure: i requisiti

Concorso Esercito per 6.500 figure. Di seguito tutte le info utili, i requisiti e le domande con le scadenze per la partecipazione al bando.

È stato indetto il bando di concorso Esercito 2023 per il reclutamento di complessivi 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento. La procedura è rivolta a civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). La domanda di partecipazione al terzo blocco può essere presentata dal 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023.

Concorso Esercito

I due precedenti blocchi relativi al bando sono usciti durante il 2023 e il terzo blocco riguarda il concorso attuale con scadenza il 21 luglio di cui i posti sono così ripartiti.

3° blocco: 2.150 posti, di cui:

– 2.093 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 9 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 9 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 14 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 9 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 5 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 7 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 2 per incarico principale “Esploratore per squadrone a cavallo” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);

– 2 per incarico principale “Artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI).

I requisiti

Il concorso VFI Esercito 2023 è rivolto a candidati in possesso dei requisiti di seguito presentati: