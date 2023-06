Elezioni Comunali, seggi riaperti nel Catanese: fino a che ora votare

Seggi elettorali riaperti stamattina in due comuni nel Catanese per eleggere i nuovi sindaci. Ecco tutte le info utili e fino a che ora votare.

Seggi riaperti questa mattina dalle ore 7 per l’ultima giornata di voto per le elezioni comunali in due comuni del Catanese precisamente ad Acireale e ad Aci Sant’Antonio. Tuttavia, sarà possibile votare fino alle ore 15 e successivamente inizierà lo spoglio per eleggere i nuovi sindaci. Al primo turno le percentuali tra i due candidati alla poltrona di sindaco erano: Quintino Rocca 33,09% e Giuseppe Santamaria 30,13%. Ad Acireale, invece, erano Roberto Barbagallo 34,13% e Nino Garozzo 26,59%.

Alle ore 23, ad Aci Sant’Antonio, su 15.429 elettori hanno votato in 6.181 (40,06%) e quindi -12,38% rispetto al precedente turno. Ad Acireale, invece, su 45.626 elettori hanno votato in 14.053, cioè il 30,80% rispetto al 52,61% del precedente turno (-21,81%).