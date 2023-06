Sicilia, in casa con droga e 3mila euro in contanti: arrestato 27enne

Arrestato a Vittoria un 27enne per detenzione di stupefacenti e spaccio. Trovati 2850 euro e 600 grammi di marijuana.

A Vittoria, la Polizia di Stato, con l’ausilio della squadra cinofili, ha trovato droga e 3mila euro in contanti in casa di un 27enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacenti. In casa del pregiudicato, nascoste fra i mobili, stavano diverse mazzette per un totale di 2850 euro, provento dell’attività di spaccio dell’uomo; inoltre, grazie al fiuto di Nico, un cane-poliziotto addestrato dalla squadra cinofili, è stata rinvenuta una busta contenente ben 600 grammi di marijuana.

L’uomo è stato arrestato e condotto alla sua abitazione in regime di arresto domiciliare.