Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: cresce numero ospiti in hotspot

Soccorsi dalla Guardia Costiera 114 migranti nella notte: la procura di Agrigento e il Viminale predispongono il trasferimento di 100 persone dall'isola.

Nella notte, la motovedetta Cp306 ha soccorso in mare un barcone di migranti alla deriva. Il barcone, una lancia di legno partita da Al Ajaylat, in Libia, ospitava 114 persone tra cui 10 donne e 8 minori, proveniente da diversi paesi (Eritrea, Etiopia, Ghana, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria ed Egitto). Dopo un breve controllo sanitario, i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola portando a 345 il numero complessivo di migranti ospitati nella struttura.

Per allentare la pressione sull’isola, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha predisposto il trasferimento da 100 a 130 persone da Lampedusa a Porto Empedocle con il traghetto Galaxi, che in tarda mattinata caricherà i passeggeri a bordo e partirà dall’isola per arrivare in Sicilia in serata.