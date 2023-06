Donne tentano suicidio nel Catanese: salvate dai carabinieri

Due diversi casi di tentato suicidio nel Catanese con 2 donne protagoniste. Tratte in salvo dai carabinieri.

Tragedie scongiurate in 2 località del Catanese, grazie agli interventi dei carabinieri del comando di Gravina di Catania e di Grammichele. 2 donne, rispettivamente e di 40 e 50 anni, hanno, per diversi motivi, tentato il suicidio.

A Gravina di Catania, esattamente da Via Coviello, una signora ha tentato di gettarsi dal ponte che si affaccia sulla tangenziale, dopo aver scavalcato la recinzione in ferro. I passanti l’hanno notata, chiamando il 112. I militari dell’arma sono intervenuti tempestivamente, avvicinandosi con prudenza alla 40enne, salvandola. La donna non ha dato spiegazione sul perché volesse commettere l’insano gesto. Subito dopo, è stata soccorsa dai medici del 118 per poi decidere di intraprendere un percorso di psicoterapia presso un centro specialistico.

Il secondo caso di tentato suicidio si è verificato a Grammichele. Una signora 50enne è stata notata da un militare, in quel momento non in servizio, mentre stringeva al collo un cavo della corrente elettrica, misurando la distanza tra la ringhiera in ferro della finestra del primo piano ed il cappio che tentava di annodare. L’ intervento del carabiniere inizialmente non è stato sufficiente a convincere la donna ad interrompere la preparazione all’atto ma grazie all’arrivo dei rinforzi e del personale medico del 118. La signora è stata, poi, trasportata all’ospedale di Caltagirone per gli accertamenti del caso.