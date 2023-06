Torna “Cinema in Festa”, biglietti a €3,50: i cinema che aderiscono a Catania

Al via l'edizione estiva di "Cinema in Festa", l'iniziativa per incentivare la presenza degli spettatori al cinema al prezzo scontato di € 3,50 per 5 giorni. Ecco quali film è possibile vedere e quali sono i cinema che aderiscono a Catania e provincia.

Torna “Cinema in Festa”, in edizione estiva, l’iniziativa che permette di accedere nelle sale acquistando un biglietto al prezzo agevolato di € 3,50. L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Questa edizione partirà domenica 11 giugno e si concluderà giovedì 15 giugno con le nuove uscite della settimana. Si tratta del secondo anno dell’iniziativa, partita nel 2022, riscuotendo un grande successo, con circa 1,15 milioni di spettatori e che continuerà fino al 2026, nei mesi di giugno e di settembre. Quest’anno si inserisce nell’ambito della campagna del MiC “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”.

Il progetto si ispira alla “Fête Du Cinéma” francese ed è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

I film nel palinsesto

Diversi sono i film che è possibile vedere a soli € 3,50, come “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, “La sirenetta”, “Fast & Furious 10”, “The Flash” e tanti altri.

I cinema che aderiscono a Catania e provincia

Ecco, di seguito, l’elenco dei film che aderiscono nel capoluogo etneo e provincia: