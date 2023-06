Etna Comics 2023, Caparezza: “La mia passione per fumetti non si spegnerà mai”

Caparezza, tra gli ospiti più attesi di questo Etna Comics 2023, è stato protagonista ieri pomeriggio, in un incontro con Simone Bianchi, autore del disegno della cover e del booklet interno dell'album "Exuvia" del rapper di Molfetta. Ecco il racconto dell'evento, seguito da LiveUnict.

Un grande successo per la prima giornata di Etna Comics, inaugurato ieri, giovedì 1 giugno, che ha già visto la presenza di ospiti eccezionali. Tra i più attesi, rientra sicuramente Michele Salvemini, in arte Caparezza. Il noto cantante è stato protagonista ieri pomeriggio, insieme al disegnatore della Marvel Simone Bianchi, nell’area movie, presso la sala Polifemo, per un incontro dal titolo “Contaminazione: musica e fumetto – Dialogo con Caparezza e Simone Bianchi”, moderato da Michele Apprendi e Nello Pappalardo. Ed è una contaminazione che riguarda direttamente i 2: Simone Bianchi è, infatti, l’autore del disegno della cover e del booklet interno dell’edizione limitata del vinile di “Exuvia“, album del 2021 di Caparezza.

Caparezza: contaminazione con fumetto e non solo

Il pubblico è abituato a vedere Caparezza esibirsi su un palco con le sue canzoni. Ma nell’ultimo periodo ha deciso di fare un giro per i Comics sparsi in Italia, vista questa collaborazione con Simone Bianchi. E il rapper di Molfetta ha anche dichiarato di essere un grande appassionato di fumetti. “Per me i Comics rappresentano la mia passione per i fumetti che non si spegnerà mai — ha dichiarato Michele —. Quando vado nei posti dove si celebra il fumetto mi sembra sempre di essermi fatto”, ha, poi, ironicamente aggiunto.

Simone Bianchi ha, invece, alle spalle altri lavori anche per importanti band famose che gli hanno affidato la realizzazione di manifesti, come nel caso dei Tool, con un poster per il concerto di Miami di febbraio 2022. o per i The Smashing Pumpkins, con il poster ufficiale per il concerto di Denver del 2022. Ma la domanda che gli è stata posta ha riguardato la genesi dell’avvicinamento tra l’artista di Lucca e Caparezza. “Sono ed ero un grandissimo fan di Michele prima di conoscerlo — ha detto Bianchi —, trovo che sia il migliore della nostra generazione. Ci siamo conosciuti da Cattelan. Tutto è nato dopo la pandemia”.

L’ idea iniziale era di realizzare un pop-up, opera di ingegneria cartacea, come la definisce Bianchi, per ogni brano di “Exuvia”. “I costi di produzione sarebbero stati molto complessi — ha spiegato Simone — e con Michele abbiamo deciso di fare un riassunto visivo di tutti gli elementi fondamentali di ‘Exuvia’. E da lì è nata l’idea anche di una variant cover. Mi piace pensare a Salvemini-Bianchi come Fellini-Manara anni fa”.

E a proposito di Fellini, Caparezza ha rivelato una curiosità sull’intro del pezzo che lo ha lanciato, “Fuori dal Tunnel”. “Forse non l’ho mai detto ma era ispirato da Nino Rota, nel film di Fellini (8 1/2, ndr). Volevo trasferire quella sonorità con pochi strumenti a fiato. Fellini c’entra sempre, lo puoi tirare fuori su qualsiasi discorso”.

Il ruolo dei testi nel disegno

Indubbiamente, i testi dei brani di Exuvia hanno giocato un ruolo fondamentale per la realizzazione del lavoro di Bianchi. Caparezza ha descritto un po’ quella che è stata la scelta dei temi. “Il mio approccio è di provare a sviluppare una tematica in vari capitoli che sono le canzoni, è come se fossi un disegnatore nella mia testa. Prima il testo o prima la musica? Nella mia testa è l’immagine, il disco è tutto ambientato in una foresta. Diventa un 50 e 50 tra me è il disegnatore”. E a tal proposito, essenziale è stato l’incontro tra Simone e Michele in una foresta di Lucca, città natale del disegnatore, in occasione di Lucca Comics.

Caparezza e le tappe nei Comics

Come già detto pocanzi, il rapper di Molfetta sta facendo diverse tappe nel mondo dei Comics, per riflettere sulla potenzialità del fumetto. “È una potenzialità che non è ancora stata espressa del tutto, è un linguaggio forte e può far arrivare tantissimo”.

E dall’altro lato, Simone Bianchi ha espresso la sua grande passione per la musica. “Lo studio di uno strumento riesce ad educarmi dal punto di vista del colore. Mi ha fatto bene, mi ha aperto delle possibilità creative“.

Passioni intrecciate, dunque, per il duo Salvemini-Bianchi. “Mi nutro del mondo del fumetto che, per adesso, è solo una mia passione, non è il mio lavoro”, ha detto Caparezza. E quel “per adesso” ha fatto suscitare dei dubbi ai fan presenti in sala, immaginando scenari futuri.

Altri temi

L’incontro ha, poi, abbracciato altri temi, dall’impegno politico nei testi di Caparezza, citando il brano “Legalize The Premier” del 2011, fino ad alcune riflessioni sui social network che hanno, di fatto, annullato la distanza. Attenzione posta sugli haters nei social, e Simone Bianchi e Caparezza hanno raccontato le loro esperienze. E il cantante ha citato il periodo dell’uscita del brano “Vieni a Ballare in Puglia”. Ma Michele ha affermato, in maniera schietta, che il peso che attribuisce a questo tipo di commenti è meno di zero.