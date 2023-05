Elezioni amministrative 2023: dove si vota in provincia di Catania

Elezioni amministrative 2023 alle porte a Catania e provincia. Ecco quali sono i comuni del Catanese in cui si vota e come si vota.

Elezioni amministrative 2023: la città di Catania si appresta al voto ma il capoluogo etneo non è l’unico comune dove verrà eletto il nuovi sindaco e il nuovo consiglio comunale. Ecco quali sono i comuni in cui si vota in provincia di Catania e come si vota.

Elezioni amministrative 2023: come e quando si vota

Sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale, l’elettore può esprimere 2 preferenze, una maschile e una femminile della stessa lista. Il voto per una lista si estende al candidato sindaco ma non viceversa. Gli elettori potranno, inoltre, usufruire del voto disgiunto. Sarà, quindi possibile votare un candidato sindaco e un consigliere appartenente ad una lista diversa.

Gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 29 maggio, dalle ore 7 alle ore 15.

I comuni al voto in provincia di Catania

Oltre al capoluogo etneo, anche altri 19 comuni della provincia andranno alle urne in questo ultimo weekend di maggio. I comuni sopra i 15mila abitanti in cui si voterà sono Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. Al di sotto dei 15mila abitanti, alle urne si recheranno i residenti dei comuni di Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande. In questi 12 si andrà al voto con sistema maggioritario.

Elezioni amministrative 2023: dove visualizzare i dati

Sul sito istituzionale della Regione (www.elezioni.regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione dei dati relativi all’affluenza di voto che verranno pubblicati in 3 rivelazioni: domenica alle 12.30, 19.30 e 23.30 e lunedì alle 15.30.

Lunedì, subito dopo la chiusura delle urne, avrà inizio lo spoglio. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dalle prefetture territorialmente competenti al dipartimento regionale delle Autonomie locali, saranno immessi sul sistema Idec e pubblicati in tempo reale sul portale della Regione Siciliana (elezioni.regione.sicilia.it).