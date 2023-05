Catania, la città metropolitana ha un nuovo gonfalone: prima uscita il 2 giugno

Tempo di rinnovamento a Palazzo degli Elefanti. In attesa del nuovo sindaco, arriva il nuovo gonfalone della città metropolitana.

In attesa del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, la città metropolitana di Catania accoglie il suo nuovo gonfalone. A differenza di quello precedente, con ancora la scritta ““Provincia regionale di Catania”, nel nuovo stendardo, in seta con ricami d’oro, compare la scritta “Città metropolitana di Catania”. Lo stemma raffigurato si presenta con la corona e le insegne araldiche delle 4 città che componevano la provincia di Catania: un elefante d’oro (Catania), una croce rossa (Caltagirone), una croce d’argento (Nicosia) e un castello d’oro (Acireale).

A realizzare il nuovo gonfalone è stata la signora Pina Rodolico, ricamatrice di Valverde originaria di Aci Castello, specializzata nel settore dei paramenti liturgici e corredi. Si è trattato di un lavoro che ha richiesto tanto tempo e soprattutto pazienza.

Come da tradizione, il nuovo stendardo è stato benedetto alla presenza di don Orazio Bonaccorsi di fianco al commissario straordinario, Piero Mattei, con l’auspicio che diventi simbolo d’impegno affinché gli uomini pubblici, con menti illuminate e tendenti al bene comune, possano migliorare la pubblica amministrazione. Un buon auspicio adatto al nuovo sindaco che verrà eletto.

Il nuovo gonfalone potrà essere ammirato dal pubblico in occasione della prima uscita, programmata per il 2 giugno, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana.