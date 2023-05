Netflix, stop alla condivisione della password: cosa succede adesso

Netflix ha annunciato lo stop della condivisione della password per chi non appartiene allo stesso nucleo famigliare. Ecco cosa succede ora a chi condivideva la password.

Stop alla condivisione degli account Netflix: adesso è ufficiale. A tal proposito sono già arrivate le prime mail agli abbonati. Tale decisione è stata presa per evitare la password sharing.

La mail inviata da Netflix riporta: “Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix: Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password. Chi invece è “un utente extra” dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese”.

Tuttavia, sarà ancora possibile condividere la password con altri utenti ma si dovrà pagare un prezzo aggiuntivo. “Condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità: Trasferisci un profilo (chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento); Acquista un utente extra (Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese). Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza. Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l’ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità”. L’utente extra, ovviamente, sarà a carico del sottoscrittore dell’abbonamento.

Netflix ha anche precisato cosa si intende per nucleo domestico: “Un Nucleo domestico Netflix è l’insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui guardi Netflix. Un Nucleo domestico Netflix può essere impostato da una TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano il tuo account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa TV apparterranno automaticamente al tuo Nucleo domestico Netflix”.