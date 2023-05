AeroItalia, tariffe agevolate in aiuto all’Emilia-Romagna: ecco i vantaggiosi prezzi

Voli vantaggiosi a sostegno dell'Emilia-Romagna: l'iniziativa della compagnia AeroItalia a sostegno degli italiani.

Successivamente alla tragedia che si è verificata in Emilia-Romagna a causa del maltempo, AeroItalia ha pensato di aiutare le popolazioni coinvolte e i loro familiari, offrendo una tariffa unica di 39,99 euro per tutti i voli da/per l’Emilia-Romagna.

La tariffa, già disponibile sul sito ufficiale della compagnia, acquistabile dal 22 al 30 maggio 2023, è valida per i voli di:

Comiso-Bologna-Comiso ;

; Forlì-Catania-Forlì ;

; Forlì-Napoli-Forlì.

AeroItalia ribadisce così il suo senso di appartenenza come compagnia aerea italiana, che lavora per gli italiani, a disposizione degli stessi anche nei momenti peggiori, in cui è necessario un sostegno.