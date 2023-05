Ryanair, voli da Catania a prezzi stracciati: le destinazioni

Dopo queste giornate uggiose si penserà sicuramente alle vacanze estive e questo è il momento adatto per approfittare delle offerte di Ryanair? Ecco le destinazioni.

La nota compagnia low cost irlandese Ryanair ha lanciato delle mega offerte per dei viaggi estivi in alcune capitali europee a prezzi davvero stracciati. Le offerte sono valide se si prenota entro il 17 maggio per poter viaggiare entro il 30 giugno. Ecco le destinazioni da Catania, Palermo e Trapani.

Voli da Catania

Sofia a partire da 21 euro.

Voli da Palermo

Budapest da 19 euro;

Dublino da 29 euro;

Madrid da 58 euro;

Barcellona da 22 euro.

Voli da Trapani