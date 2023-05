Autovelox in Sicilia: l’elenco aggiornato di maggio 2023

Di seguito l'elengo aggiornato delle date e dei luoghi in cui saranno presenti gli autovelox in Sicilia per il mese di maggio 2023.

La polizia di Stato, sul proprio sito online, ha pubblicato l’elenco delle nuove postazioni dei rilevatori di velocità in Sicilia fino a domenica prossima, 21 maggio, facendo prevenzione con lo scopo di diminuire gli incidenti provocati dall’alta velocità.

I rivelatori sono posizionati sia sulle strade statali che sulle autostrade ed in prossimità delle postazioni sono posti dei cartelli.

Gli strumenti di controllo utilizzati dalle forze dell’ordine per il controllo puntuale della velocità sono: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Le eventuali sanzioni dipendono dal livello di superamento della velocità: infatti, fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino ad un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Di seguito l’elenco degli autovelox presenti nell’Isola fino a giorno 21:

16/05/2023

Autostrada

A / 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

17/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir CT

A /20 Messina-Palermo ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale

SS / 514 RG

SS / 640 di Porto Empedocle CL

18/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir. / Tangenziale di Catania CT

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

Strada Statale

SS / 514 RG

SS / 640 di Porto Empedocle CL

19/05/2023

Autostrada

A /20 Messina-Palermo ME

A /29 Dir Palermo-Trapani TP

A / A19 EN

Strada Statale

SS / 113 PA

SS / 640 di Porto Empedocle AG

20/05/2023

Autostrada

A / 18 Dir CT

A / 29Dir Palermo-Trapani TP

Strada Statale

SS / 113 PA

SS / 121 PA

SS / 640 di Porto Empedocle CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

21/05/2023

Autostrada