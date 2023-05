Da Xi Jinping a Joe Biden: 12enne siciliano scrive melodia al Presidente USA

Antonio Tancredi Cadili, cittadino palermitano di 12 anni, ha scritto una melodia per Joe Biden. In precedenza aveva fatto uno spettacolo di pupi per Xi Jinping.

Antonio Tancredi Cadili è un poliedrico cittadino palermitano di appena 12 anni. Il ragazzino è stato protagonista del film di Luca Fortino “Il teorema della felicità”, che ha ricevuto due importanti premi agli Hollywood Gold Awards, come “Miglior film” e “Migliore regia”; ma non solo: nel 2018 ha aperto il Festival internazionale delle marionette a Quanzhou, in Cina, dove ha messo in scena la storia di Angelica e Orlando e degli altri pupi siciliani. Ad invitarlo nel corso della loro visita in Sicilia erano stati proprio il presidente Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan.

Adesso, il giovanissimo siciliano ha 12 anni e ha deciso di rivolgersi a Joe Biden. Al presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, Antonio ha scritto una lettera e ha inoltre dedicato una melodia intitolata “Blue”.

“Durante le elezioni in America, ho fatto il tifo per lei – ha scritto il giovane – e quando ha vinto ho composto una melodia dal titolo ‘Blue’. Ho scritto anche le parole immaginando che a parlare fosse sua madre, Jean“.

A diffondere la lettera e la melodia è stato il consolato generale americano di Napoli, che le ha pubblicate nei propri profili social. Nel testo della melodia, Antonio immagina che a parlare sia la madre del presidente, Jean Biden, che dice, predicendo al figlio: “E grandi cose tu farai, figlio mio!“.