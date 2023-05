Bonus vacanze Sicilia 2023: cos’è e come richiederlo

Bonus vacanze Sicilia 2023: il programma "See Sicily" sarà attivo anche quest'anno. Di cosa si tratta? Di seguito tutte le informazioni necessarie per richiederlo.

Bonus vacanze Sicilia 2023: dopo il successo delle prime edizioni, anche quest’anno sarà attivo. Si tratta del programma “See Sicily”, che permette a chi sceglie l’Isola come meta per le proprie vacanze di ottenere sconti e promozioni. Come funziona? Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Bonus vacanze Sicilia 2023: cosa è

Il bonus vacanze Sicilia 2023 è un voucher che viene erogato a chi prenota un soggiorno sul territorio (comprese le isole minori) di almeno 3 notti e dà diritto a un pernottamento, un servizio turistico, oppure un sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi.

Il programma “See Sicily” è promosso dalla Regione Sicilia, istituito con la Delibera di Giunta regionale 325 del 2020 e confermato anche nel 2023 con la Delibera n. 136 del 23 marzo 2022. Prevede uno stanziamento di circa 79 milioni di euro.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario prenotare, con agenzia o tour operator accreditati, presso una delle strutture che aderiscono al programma “See Sicily”. Facendo ciò, si avrà diritto a:

un pernottamento ogni 3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate;

(fino ad un massimo di 2 notti in regalo), in una delle strutture convenzionate; un servizio turistico a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni;

tra escursioni, tour guidati o immersioni; uno sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per la Sicilia e le isole minori. Si ricorda che lo sconto sui voli è valido per pacchetti di viaggio che iniziano entro il 30 settembre 2023 ad eccezione dei mesi luglio e agosto.

Si ricorda che per prenotare i soggiorni c’è tempo fino al 30 settembre 2023.

Le agenzie convenzionate

Le strutture convenzionate e le agenzie o tour operator convenzionate con il bonus vacanze sono consultabili, divise per Provincia, nel sito web visitsicily.info.

L’agevolazione riguarda anche le strutture convenzionate che si trovano sulle isole minori della Sicilia, cioè:

Eolie;

Egadi;

Pelagie;

Stagnone;

Ciclopi;

Pantelleria;

Ustica.

Bonus vacanze Sicilia 2023: come richiederlo

Gli interessati ad ottenere il bonus vacanze Sicilia 2023 devono: