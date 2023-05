Sicilia, trovato corpo senza vita in spiaggia: aperta indagine

Trovato su una spiaggia siciliana il corpo senza vita di un uomo: sul posto sono intervenute le autorità ed è stata aperta un'indagine.

Ieri sera è stato trovato il corpo senza vita di un uomo su una spiaggia siciliana. Il ritrovamento è avvenuto nel corso della serata di ieri, intorno alle ore 23 a Ortigia come segnalato da alcuni passanti. Sul posto sono intervenute le autorità come Polizia di Stato, Polizia Scientifica e Capitaneria di Porto ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso per comprendere le cause della morte dell’uomo e la dinamica dei fatti.